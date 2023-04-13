Сын Байдена подставил отца на встрече с детьми

Сын Байдена Хантер попросил отца ответить на вопрос мальчика в Дублине и подставил его

Сын президента США Джо Байдена Хантер поставил своего отца в неловкую ситуацию в ходе визита в Ирландию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Дублине Байдена встретили родители и их дети, один их которых хотел задать вопрос политику. Хантер попросил отца ответить ребенку и тем самым подставил его. Мальчик спросил, какие шаги на пути к успеху являются наиболее важными. Байден стал уточнять вопрос, пытаясь его понять. «Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса», — ответил политик и удивил окружающих.

Хантер пытался помочь отцу и объяснить, о чем все-таки спрашивал его мальчик.

«А, ключ к успеху. Знаешь, что я уяснил о ключе к успеху. Ключ к успеху: каждый раз, когда ты не согласен с кем-то, нормально сомневаться в правильности их суждений, но не в их мотивах», — ответил в итоге Байден.

Ранее Байден не смог прочитать без ошибок стихотворение поэта Ричарда Бланко на выступлении в Белом доме. Он начал запинаться, на что его слушатели отреагировали смехом. «Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», — признался президент США.