Следствие потеряло след улетевшего в Барселону писателя Глуховского

Следствие потеряло след объявленного в международный розыск Глуховского в Барселоне

Следствие потеряло след объявленного в международный розыск российского писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов), ранее улетевшего в испанский город Барселону. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах следствия, оглашенных сегодня, 13 апреля, в Басманном суде Москвы, в ходе заседания по делу автора, заочно обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах России, следует, что местонахождение Глуховского неизвестно.

По данным издания, в последний раз писатель был замечен в аэропорту Шереметьево незадолго до вылета в Испанию. Сообщается, что заявленные свидетели обвинения не появились на сегодняшнем заседании, из-за чего слушание было отложено на 18 мая этого года.

По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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