Карди Би рассказала о своих упражнениях для стриптизерской гибкости

Карди Би призналась, что по часу в день делает растяжку для стриптизерской гибкости

30-летняя американская рэперша Карди Би рассказала на своей странице в социальной сети TikTok, какие спортивные упражнения делает для поддержания формы. На ролик обратило внимание издание People.

По словам Карди Би, для стриптизерской гибкости она делает растяжку по часу в день. «В последнее время я занимаюсь в спортзале по два часа в день, а потом растягиваюсь час. Я хочу быть такой же гибкой, как до рождения сына, но моя настоящая цель — такая же пластичность и гибкость, какая была у меня, когда я работала стриптизершей», — призналась рэперша.

До растяжки Карди Би приседает, занимается с канатами, набивным мячом и свободными весами, подтягивается. Она подчеркнула, что одной липосакции ей недостаточно, чтобы оставаться в форме, добавив, что также мечтает о подтянутых бедрах.

Есть висцеральный жир, окружающий органы, его липосакцией не убрать, и некоторые девушки после липо обладают подчеркнутой талией и животиком, потому что не работают над висцеральным жиром. Просто едят и едят, талия узкая, а живот остается Карди Би

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