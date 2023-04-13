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09:50, 13 апреля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о трех мешающих похудеть привычках

Нутрициолог Мария Резникова назвала пропуск приемов пищи мешающей похудеть привычкой

Фото: alan KO / Unsplash

Нутрициолог, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Резникова перечислила три привычки, препятствующие похудению. О них она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Первой серьезной ошибкой, мешающей похудеть, Резникова назвала нарушение режима сна. Отсутствие сна вызывает стресс, что, в свою очередь, усиливает аппетит. В результате человек не способен контролировать объемы съеденного, так как пытается компенсировать недостаток отдыха едой.

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Также нутрициолог рекомендовала россиянам соблюдать режим питания, так как регулярный пропуск приемов пищи провоцирует приступы обжорства.

Многие делают это в надежде похудеть, однако такой подход приводит к появлению навязчивых мыслей о еде и будущим срывам. После долгого отсутствия пищи и при сильном чувстве голода хочется съесть больше обычного, поэтому потерянные 300 граммов вернутся с плюсом уже на следующий день

Мария Резникованутрициолог

Последней распространенной ошибкой, как отметила Резникова, являются попытки перебить чувство голода на ходу употреблением пищи в маленьких количествах. Перекусы яблоками, кофе, протеиновым печеньем существенно увеличивают суточное потребление калорий, а человек этого даже не замечает, предупредила она.

Вместо того чтобы сделать полноценный прием пищи, люди едят каждый час и не замечают этого. При этом общую суточную калорийность невозможно подсчитать, ведь съеденная на бегу конфета быстро забывается. В итоге калорийность превышает норму в 1,5-2 раза. Такой режим питания не только не приводит к похудению, но и может стать причиной набора веса

Мария Резникованутрициолог

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова перечислила главные принципы здорового питания. Как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний, предупредила она.

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Наталья Обрядина
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Россиянам рассказали о трех мешающих похудеть привычках
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