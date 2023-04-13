Россиянам рассказали о трех мешающих похудеть привычках

Нутрициолог Мария Резникова назвала пропуск приемов пищи мешающей похудеть привычкой

Нутрициолог, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Резникова перечислила три привычки, препятствующие похудению. О них она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Первой серьезной ошибкой, мешающей похудеть, Резникова назвала нарушение режима сна. Отсутствие сна вызывает стресс, что, в свою очередь, усиливает аппетит. В результате человек не способен контролировать объемы съеденного, так как пытается компенсировать недостаток отдыха едой.

Также нутрициолог рекомендовала россиянам соблюдать режим питания, так как регулярный пропуск приемов пищи провоцирует приступы обжорства.

Многие делают это в надежде похудеть, однако такой подход приводит к появлению навязчивых мыслей о еде и будущим срывам. После долгого отсутствия пищи и при сильном чувстве голода хочется съесть больше обычного, поэтому потерянные 300 граммов вернутся с плюсом уже на следующий день Мария Резникова нутрициолог

Последней распространенной ошибкой, как отметила Резникова, являются попытки перебить чувство голода на ходу употреблением пищи в маленьких количествах. Перекусы яблоками, кофе, протеиновым печеньем существенно увеличивают суточное потребление калорий, а человек этого даже не замечает, предупредила она.

Вместо того чтобы сделать полноценный прием пищи, люди едят каждый час и не замечают этого. При этом общую суточную калорийность невозможно подсчитать, ведь съеденная на бегу конфета быстро забывается. В итоге калорийность превышает норму в 1,5-2 раза. Такой режим питания не только не приводит к похудению, но и может стать причиной набора веса Мария Резникова нутрициолог

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова перечислила главные принципы здорового питания. Как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний, предупредила она.