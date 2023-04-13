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20:01, 13 апреля 2023Культура

Дмитрий Маликов и рэпер ST выступили с экспериментальным совместным концертом

Исполнитель Дмитрий Маликов и рэпер ST выступили с экспериментальным совместным концертом

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Популярный певец Дмитрий Маликов и хип-хоп-артист ST (настоящее имя — Александр Степанов) выступили с экспериментальным совместным концертом. Об этом пишет «Звук Медиа».

В ходе эксклюзивного шоу на презентации обновленного приложения «Звука» артисты соединили эстрадную музыку и рэп-поэзию, обновив звучание произведений, которые ранее существовали отдельно друг от друга. ST прочитал свои стихи, а Маликов исполнил собственные фортепианные сочинения, звучавшие не как аккомпанемент, но как полноценные пьесы.

ST подчеркнул, что «такое соединение миров случается только в День космонавтики». Интересные пересечения были на уровне названий, а также в тематическом плане.

Отмечается, что оба артиста получали удовольствие от подобного эксперимента. Они много общались со зрителями и друг с другом. Маликов пошутил, что ему было приятно выступать в новом амплуа пианиста и композитора перед молодой аудиторией, ассоциирующей его с рекламой онлайн-магазина Ozon.

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Сергей Равин
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