Умерла создательница мини-юбки

Британский дизайнер и создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет

Британский дизайнер и создательница мини-юбки Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению семьи модельера, которое попало в распоряжение журналистов, Куант скончалась в собственном доме в графстве Суррей, Великобритания. Подробности смерти знаменитости не разглашаются.

Мэри Куант в 1966 году Фото: HABANS Patrice / Paris Match via Getty Images

Мэри Куант родилась 11 февраля 1930 года в Лондоне и впоследствии окончила художественный колледж Голдсмита. В 1955 году вместе с будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла в Челси бутик Bazaar, где представила наряды своего авторства. Дизайнера считают создательницей мини-юбки, которую в 1960-х годах популяризировала всемирно известная модель Твигги. Кроме того, Куант приписывают разработку хулиганского имиджа The Rolling Stones. Вдобавок модельер одна из первых начала использовать в работе новые синтетические материалы, а также с ее подачи в моду вошли обтягивающие разноцветные брюки, замшевая одежда, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркая косметика.

В декабре 2014 года Мэри Куант получила от покойной королевы Елизавета II титул дамы (аналог рыцарского титула для женщин) за вклад в развитие индустрии моды. В разные годы монаршая особа даровала титулы рыцарей и дам певцу Элтону Джону, модельеру Вивьен Вествуд, актрисе Анджелине Джоли, архитектору Захе Хадид, актеру Шону Коннери и другим.