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12:56, 13 апреля 2023Культура

В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками

В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками «Город и его ненадежные стены»

Фото: Ned Snowman / Shutterstock / Fotodom

Известный японский писатель Харуки Мураками выпустил первую за шесть лет книгу — «Город и его ненадежные стены». Об этом сообщает ТАСС.

Стенд с новым романом, объем которого составил 1200 страниц, был представлен в токийском магазине «Кинокуния» (Kinokuniya) в четверг, 13 апреля. «Это чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу», — говорится в кратком описании.

Отмечается, что издательство «Эксмо» сообщало о планах выпустить новую книгу Мураками на русском языке, однако конкретные сроки не сообщались.

В 2018 году Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. Сообщалось, что автор связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Он объяснил свое решение желанием сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания СМИ.

Харуки Мураками является одним из самых популярных писателей-современников. Его книги выпускаются более чем на 40 языках. Среди наиболее известных российскому читателю произведений писателя — «Норвежский лес», «Охота на овец», «Кафка на пляже», «Хроники заводной птицы» и «1Q84». Имя писателя неоднократно называлось среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.

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Варвара Кошечкина
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