Артемий Лебедев словами «он на нашей стороне» высказался об Илоне Маске

Артемий Лебедев заявил, что Илон Маск на стороне России по идеологическим соображениям

Руководитель Twitter, бизнесмен Илон Маск в какой-то степени находится на стороне России по идеологическим соображениям, счел блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Такое мнение он выразил, комментируя тот факт, что Twitter присвоил аккаунту британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» метку о финансировании государством. Высказывания Лебедева прозвучали в его обзоре новостей, доступном на Rutube.

Лебедев упомянул, что «Би-би-си» не согласилась с решением Twitter и заявила о своей независимости, подчеркнув, что ее финансирует британская общественность за счет лицензионных сборов. «Хотя все прекрасно понимают, что "Би-би-си" — это, безусловно, корпорация, которая полностью подчиняется английскому правительству, и ничего лишнего они там *** [сказать] не могут», — добавил он.

Говоря о присвоенной «Би-би-си» метке, Лебедев похвалил позицию Маска как главы соцсети. Он также сравнил политику Twitter и YouTube и отметил, что видеохостинг массово удаляет каналы, на которых звучит мнение, отличающееся от позиции Запада. «А Илон Маск на нашей стороне. Хотя он, конечно, в гробу видал всю нашу сторону, но он просто на нашей стороне чисто по идеологическим соображениям», — констатировал блогер.

Ранее сообщалось, что Twitter присвоил метку о финансировании государством аккаунту «Би-би-си», на который подписано 2,2 миллиона человек. В компании в ответ на это заявили, что «"Би-би-си" была и остается независимой» и финансируется британской общественностью за счет лицензионного сбора.

Спустя несколько дней Twitter сменил , метку аккаунта «Би-би-си» на «СМИ, финансируемое за счет бюджетных средств». Комментируя это решение, Маск заявил, что оно было принято в целях точности.