Экспорт Китая в марте 2023-го вырос почти на 15 процентов после пятимесячного спада

В марте 2023 года экспорт Китая неожиданно вырос на 14,8 процента год к году. Опрошенные Reuters эксперты ждали, что поставки снизятся на семь процентов, так как до этого они демонстрировали падение пять месяцев подряд.

Аналитики предположили, что скачок экспорта связан с выполнением накопившихся заказов с начала года, когда заводы были закрыты на карантин. В условиях сдержанного мирового спроса и низких макроэкономических перспектив такой рост экспорта вряд ли сохранится, заявил главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.

В то же время импорт в Китай сократился всего на 1,4 процента, что меньше прогнозируемых 5 процентов и февральского снижения на 10,2 процента. Отмечается, что достичь такого результата помогло увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, особенно соевых бобов, сырой нефти и железной руды.

Высокие показатели Китая контрастируют с цифрами от других азиатских экспортеров, таких как Корея или Вьетнам. По словам аналитиков Capital Economics, в 2023 году большинство развитых экономик скатятся в рецессию, и успех Китая не будет долгим.

Ранее Пекин установил целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год на уровне пяти процентов. Такую задачу власти поставили после того, как в 2022-м из-за суровых мер по борьбе с пандемией темпы роста экономики стали одними из самых низких за последние десятилетия. За год ВВП Китая вырос всего на три процента — это значительно ниже показателя 2021 года (8,1 процента) и хуже официального прогноза в 5,5 процента. Показатель стал одним из минимальных за последние 50 лет.

В правительстве страны объяснили торможение роста ВВП замедлением глобальной экономики и последствиями кризиса на Украине. Также среди причин назвали многочисленные вспышки COVID-19, из-за которых на протяжении всего года в стране вводились локдауны.