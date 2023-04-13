Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:17, 13 апреля 2023Экономика

Экспорт Китая неожиданно вырос

Экспорт Китая в марте 2023-го вырос почти на 15 процентов после пятимесячного спада

Фото: Aly Song / Reuters

В марте 2023 года экспорт Китая неожиданно вырос на 14,8 процента год к году. Опрошенные Reuters эксперты ждали, что поставки снизятся на семь процентов, так как до этого они демонстрировали падение пять месяцев подряд.

Аналитики предположили, что скачок экспорта связан с выполнением накопившихся заказов с начала года, когда заводы были закрыты на карантин. В условиях сдержанного мирового спроса и низких макроэкономических перспектив такой рост экспорта вряд ли сохранится, заявил главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан.

В то же время импорт в Китай сократился всего на 1,4 процента, что меньше прогнозируемых 5 процентов и февральского снижения на 10,2 процента. Отмечается, что достичь такого результата помогло увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, особенно соевых бобов, сырой нефти и железной руды.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023

Высокие показатели Китая контрастируют с цифрами от других азиатских экспортеров, таких как Корея или Вьетнам. По словам аналитиков Capital Economics, в 2023 году большинство развитых экономик скатятся в рецессию, и успех Китая не будет долгим.

Ранее Пекин установил целевой показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год на уровне пяти процентов. Такую задачу власти поставили после того, как в 2022-м из-за суровых мер по борьбе с пандемией темпы роста экономики стали одними из самых низких за последние десятилетия. За год ВВП Китая вырос всего на три процента — это значительно ниже показателя 2021 года (8,1 процента) и хуже официального прогноза в 5,5 процента. Показатель стал одним из минимальных за последние 50 лет.

В правительстве страны объяснили торможение роста ВВП замедлением глобальной экономики и последствиями кризиса на Украине. Также среди причин назвали многочисленные вспышки COVID-19, из-за которых на протяжении всего года в стране вводились локдауны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского
Заблудившегося азербайджанского военного обвинили в убийстве
Французский генерал посетил Украину
В США пожаловались на попытки ЧВК «Вагнер» внедриться в сообщество геймеров
Назван способ восстановить бодрость и концентрацию после бессонницы
«Аль-Наср» уволил главного тренера
Экспорт Китая неожиданно вырос
Власти Эстонии захотели узаконить однополые отношения
Укрывавшего Трепову после теракта россиянина отправили под домашний арест
Названы районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.