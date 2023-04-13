Суд снял арест со всех активов Volkswagen в России

Арбитражный суд снял арест со всех активов Volkswagen в России по иску ГАЗа на ₽15,5 млрд

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всего имущества немецкого автоконцерна Volkswagen на сумму 15,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд принял такое решение после рассмотрения ходатайства четырех дочерних предприятий Volkswagen. Организации требовали отменить решение суда от 17 марта по принятию обеспечительных мер в отношении российских активов немецкой компании. Судья Дмитрий Окороков заявил, что определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Поводом арестовать активы компании стало обращение в суд российской группы ГАЗ 14 марта. Компания подала два иска к Volkswagen на сумму 15,5 и 28,4 миллиарда рублей. Причиной обвинения ГАЗ называл расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Группа заявила, что договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России.

По словам российского представительства Volkswagen, соглашение с ГАЗом на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде было расторгнуто по согласию обеих сторон. Претензии ГАЗа компания назвала необоснованными и не учитывающими «объективно существующие обстоятельства».