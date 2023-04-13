В Минцифры предложили использовать аккаунт на «Госуслугах» вместо паспорта

Минцифры предложило в некоторых случаях использовать «Госуслуги» вместо паспорта

Министерство цифрового развития (Минцифры) России предложило разрешить использовать в некоторых случаях аккаунт в приложении портала «Госуслуги» вместо паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Соответствующий проект, разработанный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из текста проекта, Минцифры предлагает приравнять предъявление документов в электронном виде через приложение «Госуслуги» к предъявлению бумажных документов. При этом перечень ситуаций, в которых можно будет использовать электронный документ, определит правительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Предполагается, что такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. Например, при покупках в магазине, при посадке на поезд, для получения госуслуг в МФЦ», — объяснили в Минцифры.

В министерстве уточнили, что использование мобильного приложения вместо предъявления самого документа будет добровольным. «Цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — заверили в ведомстве.

Общественное обсуждение проекта продлится до 27 апреля.

В середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. По мнению Шадаева, такая технология позволит использовать смартфон вместо паспорта в 80 процентах случаев. Путин поддержал предложение главы Минцифры.