Умерла осужденная за убийство автор триллеров Энн Перри

Автор триллеров Энн Перри, осужденная за убийство, скончалась на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончалась британская писательница Энн Перри, осужденная за убийство в подростком возрасте. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в прошлом году у автора триллеров случился сердечный приступ, после которого она так и не смогла восстановить здоровье.

В 1954 году 15-летняя Энн Перри (настоящее имя — Джульет Халм) вместе с подругой, 16-летней Полин Паркер до смерти забили мать последней кирпичом. Преступницы мотивировали свой поступок тем, что родительница не дала дочери разрешения переехать вместе с подругой в другую страну.

Оба подростка отсидели в тюрьме по пять лет, после чего Халм вышла на свободу, сменила имя и переехала в Великобританию.

В 1979-м писательница опубликовала свой первый роман, за которым последовало около ста детективных произведений. Широкую известность ей принесли серии книг об инспекторе Томасе Питте и о частном сыщике Уильяме Монке. Всего было продано более 26 миллионов экземпляров произведений Перри.

Свою личность автор раскрыла в 1994 году: тогда новозеландский режиссер Питер Джексон представил фильм «Небесные создания», посвященный убийству, совершенному писательницей и ее подругой. Картина была номинирована на «Оскар», а также стала дебютной работой британской актрисы Кейт Уинслет в кино. Артистка исполнила в проекте главную роль малолетней убийцы Джульет Халм.

В 1998-м Перри попала в топ-100 мастеров криминального жанра по версии лондонского Times.

