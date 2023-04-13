На российских прилавках не нашли «пластиковый рис» из Китая

Сообщения о пластиковом рисе из Китая на российских прилавках не нашли подтверждения

Информация о продаже «пластикового риса» из Китая в российских магазинах не нашла подтверждения.

Первые сообщения о подмешивании «пластикового риса» в настоящий появились в китайских соцсетях еще в 2010 году. В 2011 году издание Korea Times опубликовало материал о том, что рис делают из картофельного крахмала и промышленного пластика. Подобные слухи подтверждались ссылкой на анонимный источник ресторанной индустрии Китая — по его словам, съесть три миски «пластикового риса» равносильно тому, чтобы съесть целый целлофановый пакет. О том, что на рынке массово реализуется подобная продукция также заявили не названные изданием торговцы.

Сообщения об искусственном рисе распространялись и в вирусных видео, на которых якобы запечатлено производство гранул риса из пластика. Затем аналогичные ролики появились в Индии и африканских странах. При этом Минздрав Нигерии опроверг данные о пластиковом рисе.

В России информация о продаже пластикового риса из Китая тиражировалась в 2015-2017 годах. В декабре 2017 года этими сообщениями заинтересовался Роспотребнадзор — в ведомстве сообщили, что проверяют данные. «В ряде регионов РФ через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети», — говорилось в заявлении. Однако результаты проверок и данные о найденном рисе не появились.

Издание bash.news со ссылкой на поставщиков китайского риса сообщило, что компании не получали претензии по этому поводу и не сталкивались с подделкой. «Честно говоря, в первый раз такое слышим. У нас нет подделок. На рис есть все необходимые сертификаты», — рассказали представители организаций.

Информация о продаже пластикового риса из Китая на российских прилавках широко распространилась в СМИ и соцсетях. При этом ряд пользователей и изданий отмечали, что подобные данные могут быть фейковыми.

