Против укрывавшего Трепову после теракта россиянина возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело против Касинцева, укрывавшего Трепову после теракта в кафе

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцев, в квартире которого укрывалась Дарья Трепова после теракта, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Касинцева задержали и предъявили ему обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Молодому человеку грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до года.

Следствие считает, что Касинцев знал о причастности Треповой к теракту, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще до того, как девушка приехала к нему домой. Молодой человек пустил Трепову в свою квартиру и не сообщил о месте ее укрытия в правоохранительные органы.

Мать Касинцева рассказала, что ее сын учился и дружил с мужем Треповой Дмитрием Рыловым, однако сама девушка не была частью их компании. Сам Касинцев утверждает, что не знал о совершении девушкой теракта и принял ее как жену друга из добродушия.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв, военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.