В ЕС раскрыли условие поражения Украины в конфликте с Россией

Норвежский депутат Элвестуэн: Украина не сможет одержать победу без западного оружия

Украина не сможет одержать победу в военном конфликте с Россией, если западные страны не увеличат свои промышленные мощности для производства и поставок вооружения Киеву, заявил норвежский парламентарий Ола Элвестуэн. Соответствующий текст обращения депутата к правительству Норвегии поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«31 марта правительство (Норвегии. -- прим. "Ленты.ру") объявило, что оно закажет артиллерийские боеприпасы у (компании — прим. Ленты.ру) Raufos Nammo на сумму до 4245 миллиардов норвежских крон (в заявлении правительства говорилось о 4245 миллионах (4,2 миллиардам) норвежских крон, что примерно равно 400 миллионам долларов США — прим. "Ленты.ру"). Это заметное увеличение по сравнению с объявленным в январе заказом на сумму 2,6 миллиардов (примерно 250 миллионов долларов США — прим. "Ленты.ру") норвежских крон», — напомнил парламентарий, отмечая, что компания-производитель вооружений Nammo имеет «решающее» значение для безопасности ЕС.

Основываясь на вышесказанном, Элвестуэн подчеркивает, что конфликт на Украине превратился в «борьбу за мощности промышленного производства», имея в виду производство военной техники. Так, по мнению депутата, если у западных стран не получится увеличить эти мощности, чтобы продолжать поставлять Украине оружие, боеприпасы и военную технику, то не получится и одержать победу в конфликте с Россией.

В связи с этим депутат интересуется, какие действия намерено предпринять норвежское правительство, чтобы обеспечить необходимую для производства оружия мощность.

По данным Nammo, существует опасность того, что у них не будет доступа к достаточной мощности для производства боеприпасов, в которых нуждаются Вооруженные силы Норвегии, союзники по НАТО и Украина (...) Каким образом правительство обеспечит достаточную мощность для значительного увеличения производства оружия и боеприпасов в Норвегии? Ола Элвестуэн депутат парламента Норвегии

Ранее The New York Times сообщила, что Европа вряд ли сможет расширить производство оружия для удовлетворения запросов Украины. Ожидается, что к 2028 году компания Nammo будет выпускать до 200 тысяч снарядов в год, однако, по словам журналистов, этого будет недостаточно для Украины. В частности, как указывается в статье, украинская сторона требует 250 тысяч снарядов каждый месяц, но совокупная производительность всех 11 заводов по изготовлению снарядов в Европе по-прежнему далека от таких показателей.

«Сейчас идет война за промышленные мощности, как для помощи украинцам, так и для восстановления [собственных] запасов», — прокомментировал ситуацию главный исполнительный директор Nammo Мортен Брандтзаэг.

