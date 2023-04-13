В России пройдет просветительский марафон «Знание.Первые»

Просветительский марафон «Знание.Первые» пройдет с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже

Федеральный Просветительский марафон «Знание.Первые» пройдет с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

В основе концепции — современная Россия, страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас. Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. Выступления лекторов Просветительского марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» социальной сети «ВКонтакте».

Лекторы марафона: выдающиеся государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители сферы культуры и искусства, военные корреспонденты, врачи, спортсмены покажут молодым людям возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы стать автором своего будущего и будущего своей страны.

Первый день марафона получил название «Время действий». Молодые люди узнают, куда направлен вектор политического развития страны, что происходит в разных отраслях экономики, чего достигла наука, к чему стремятся культура и искусство. Речь также пойдет о задачах, которые ставит государство и современное общество перед молодежью. Все это важно знать, чтобы понять текущие условия, определить свои возможности, выбрать ориентиры и поставить цели для движения вперед.

Лейтмотив второго дня программы — «Человек действующий». Выступления лекторов покажут, какие качества необходимы молодежи сегодня, и почему наибольшего успеха достигают социально ответственные, вовлеченные, активные граждане своей страны. Именно такие люди из России и зарубежья поделятся своими историями успеха с участниками марафона, помогут слушателям увидеть самые актуальные сферы и направления для самореализации.

Программа третьего дня под названием «Траектория карьеры» будет посвящена возможностям молодежи в сегодняшней России. Лекции, дискуссии и интервью раскроют тенденции на рынке труда, многообразие вариантов трудоустройства для молодых специалистов, а также запросы на новые профессии в разных сферах деятельности.

Стремительные изменения в России требуют от каждого из нас глубокого осмысления ситуации и четкого понимания, как действовать здесь и сейчас. Особенно это важно для молодежи, которая идет в авангарде прогресса. Поэтому герой нашего времени — человек действующий. Лекторы марафона «Знание.Первые» помогут молодым людям осознать себя в этой роли и увидеть возможности в историческую эпоху перемен.

«Участники марафона из первых уст — от успешных лидеров и наставников — узнают об укреплении государственного суверенитета, научно-технических инновациях, прорывах в бизнесе, движущей силе спорта и искусства, узнают об истинных ценностях и победах сильных, целеустремленных людей. Новые знания станут стимулом для молодежи начать действовать уже сегодня — познавать, трудиться и созидать — в унисон с ритмом жизни своей страны», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди лекторов «Знание.Первые» заместители председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр просвещения Сергей Кравцов, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, советник по корпоративному развитию Яндекса Алексей Кудрин, директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный журналист и телеведущий Владимир Соловьев и многие другие.

На московской площадке в Центральном Манеже для всех участников откроется кампус марафона «Знание.Первые», который объединит стенды партнеров Российского общества «Знание», блогерскую лаунж-зону, «Аудиториум Знания» и фотозоны. Принимая участие в активностях Кампуса, ребята будут зарабатывать фишки и обменивать их на сувенирную продукцию в «Знание.Лавка». Самые активные получат уникальную возможность попасть на личную встречу со спикерами марафона. В блогерской лаунж-зоне молодые люди примут участие в автограф-сессиях, пообщаются с инфлюенсерами.

В «Аудиториуме Знания» будет работать молодежная дирекция марафона, в которую войдут активные школьники и студенты, они займутся подготовкой деловой программы следующего марафона.

Сейчас по всей стране в рамках марафона «Знание.Первые» проходит Всероссийская просветительская акция «Прогулка со Знанием». Главы регионов выступают наставниками для молодежи — проводят экскурсии в формате прогулок по знакомым местам.