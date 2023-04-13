Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 13 апреля 2023Ценности

Любимая диета знаменитостей оказалась причиной бесплодия

Полюбившееся звездам интервальное голодание оказалось причиной проблем с зачатием

Фото: Unsplash

Интервальное голодание, которое полюбилось многим знаменитостям, может привести к проблемам с зачатием. Соответствующее исследование опубликовано на портале Royal Society Publishing.

Известно, что данная диета предполагает соблюдение временных интервалов между приемами пищи. Исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче назвали упомянутый тип питания эффективным для похудения, однако в то же время он может негативно повлиять на репродуктивную функцию или стать причиной бесплодия, уточнили они.

Материалы по теме:
Сплошное наедалово Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Сплошное наедаловоОн годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
22 сентября 2018
Как лечить не понимая Взлет и падение диабета
Как лечить не понимаяВзлет и падение диабета
15 апреля 2015

Британские ученые проанализировали, как диета влияет на размножение рыбок данио — они измерили производство спермы и яйцеклеток у 24 испытуемых, а также проверили качество потомства. Оказалось, что после продолжительного голодания качество сперматозоидов самцов и яйцеклеток самок снизилось, вместе с тем ухудшилось и качество потомства.

Авторы исследования предполагают, что женский организм уделяет первостепенное внимание собственному здоровью, в связи с чем восстанавливается после такого голодания за счет репродукции. При этом биологи подчеркнули, что полученные результаты нельзя напрямую сравнивать с млекопитающими из-за различий в метаболизме.

Отмечается, что среди звезд, придерживающихся интервального голодания, оказались актеры Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Кэмерон Диаз и Марк Уолберг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала имя соучастника убийства военкора Владлена Татарского
Задержан поджигатель доски почета у здания городской администрации в Подмосковье
Великобритания предоставит Украине новые многомиллионные кредиты
Пропавшую три месяца назад 56-летнюю россиянку нашли мертвой на Тропе здоровья
В России высказались о причинах рисков столкновения с НАТО
Третьяк оценил возможный выход ФХР из Международной федерации хоккея
Попова сообщила о завершающемся сезоне гриппа и ОРВИ в России
Киркоров ответил на слухи о двойнике фразой «я единственный и неповторимый»
Власти Таиланда пригрозили туристам тюрьмой за ввоз фруктов
Пьяный российский гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.