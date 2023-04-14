Россияне выставили на «Авито» мировые шедевры за сотни миллионов рублей

На «Авито» появились картины Малевича и Кандинского за 385 и 430 миллионов рублей

Россияне начали выставлять на продажу в сети картины мировых художников за сотни миллионов рублей. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

Так, среди прочего на площадке было замечено никогда не выставлявшееся в открытом доступе полотно Василия Кандинского «Черный штрих Лодина». Его стоимость составляет 430 миллионов рублей. В то же время работу Владимира Роскина «Продавец чертей» можно приобрести в Москве за 30 миллионов рублей.

Кроме того, в Саратове на продажу выставлен шедевр Казимира Малевича «Супрематизм». Купить его можно за 385 миллионов рублей. А работу Карла Людвига Фридриха Беккера «Девушка и гадалка» продавец оценил в 10 миллионов рублей. За ту же цену можно приобрести полотно Виллема Йодокуса Матеуса Энгельбертса «Старик».

В марте аналитики сервиса «Авито» назвали стоимость самых дорогих популярных у россиян игрушек из 1990-х. Например, в список желанных предметов вошли тамагочи. Цены на редкие модели с необычными питомцами начинаются от нескольких тысяч и могут доходить до десятков тысяч рублей.