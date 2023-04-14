Россиянам дали советы по раннему пробуждению

Врач Беленков заявил, что легче просыпаться помогут утренняя зарядка и контрастный душ

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и академик РАН Юрий Беленков дал россиянам советы по раннему пробуждению. О том, что поможет легче просыпаться по утрам, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Совет совам — оптимизируйте утро, выиграйте хотя бы полчаса, заготовьте что-то с вечера, десять минут из этого получаса потратьте на зарядку, что-то пободрее», — заявил доктор и добавил, что разминку лучше делать под веселую, энергичную музыку. После физических упражнений врач рекомендовал принимать контрастный душ. «Это существенно увеличит выработку кортизола», — пояснил он.

Кардиолог также посоветовал для облегчения утренних пробуждений спать днем в течение 40-45 минут. «Через время вы можете подстроить свой график к ранним подъемам», — отметил он. В случае, если перечисленные советы не помогают, рекомендуется принимать мелатонин, добавил врач. «Он регулирует ваши внутренние часы», — заключил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, улучшающие качество сна. К ним специалист отнес яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.