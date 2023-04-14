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11:54, 14 апреля 2023Россия

ВСУ попытались атаковать нефтехранилище под Брянском

Mash: ВСУ попытались атаковать нефтехранилище в Суражском районе под Брянском

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище в Суражском районе Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash

По сведениям издания, противник выпустил 10 минометных снарядов, но атака оказалась безуспешной.

Также украинские военнослужащие выпустили пять снарядов по селу Ломановка и по черте укреплений около рабочего поселка Климово. Все снаряды пролетели мимо целей.

Информации о пострадавших нет. Власти Брянской области пока не комментировали ситуацию.

В феврале сообщалось, что два беспилотника ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Тогда взрыв повредил здание бойлерной, рядом с которой также нашли две воронки глубиной около полутора метров. На территории нефтебазы после случившегося возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше чем за час. Среди мирного населения никто не пострадал.

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Анна Щербакова
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