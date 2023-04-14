Назван самый популярный ценник на рынке недвижимости Москвы

Urbanus.ru: чаще всего девелоперы Москвы устанавливают цену в 7-10 миллионов рублей

Чаще всего девелоперы Москвы устанавливают для своих продуктов стоимость в 7-10 миллионов рублей. Информацию о самом популярном ценнике на столичную недвижимость «Ленте.ру» раскрыли аналитики Urbanus.ru.

По данным экспертов, к данной ценовой категории относится 21,2 процента от всего наличного предложения. В таких локациях, как Новая Москва, Юго-Восточный и Восточный округа, доля лотов стоимостью от семи до 10 миллионов рублей составляет треть или почти треть от всей экспозиции — 36,4 процента, 31,2 процента и 30,7 процента соответственно. Меньше всего квартир этой ценовой категории специалисты обнаружили в Центральном округе — лишь четыре.

В целом стоимость большинства квартир и апартаментов в столице находится ниже планки в 15 миллионов рублей. Почти половина — 42,7 процента — лотов в Москве выставляется по стоимости от шести до 13 миллионов рублей. Доля объектов в ценовом диапазоне от 13 до 15 миллионов рублей составляет девять процентов. На лоты, выставляемые от 30 миллионов рублей и выше, приходится 15,2 процента от общего объема предложения.

В апреле эксперты «Бест-Новострой» пришли к выводу, что с начала 2023 года среди районов Старой Москвы жилье в новостройках сильнее всего подрожало в Мещанском. По их данным, с начала года квадратный метр жилья в новых домах там прибавил в цене 36,3 процента.