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16:42, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Дилеры рассказали о ситуации с автомобилями Lada в России

В дилерских центрах Lada заявили о скором возобновлении поставок автомобилей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

14 апреля на сайте издания AutoNews появилось сообщение, в котором утверждается, что автодилеры пожаловались на дефицит автомобилей Lada. Однако ситуация с автомобилями от компании «АвтоВАЗ» частично не подтвердилась.

Так, в публикации не сообщается, в каких именно салонах был корреспондент издания. Кроме того, журналист побывал лишь в московских дилерских центрах. На сайте Lada можно найти автомобили, которые указаны в материале. Там же можно их забронировать и узнать, в каких салонах данный автомобиль есть: Lada Niva Legend, Lada Niva Travel. При этом информации о наличии Lada Vesta на сайте найти не удалось. По данным агентства «Автостат», «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем.

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Как рассказали «Ленте.ру» представители «Lada Центр Кунцево» (официальный дилер Lada), сейчас завод поставляет автомобилей меньше, чем раньше.

Это связано с нехваткой определенных комплектующих. Поставки должны вот-вот возобновиться. В целом машины в продаже есть

представители «Lada Центр Кунцево»

Официальных комментариев от «АвтоВАЗа» на момент публикации не поступало.

Публикация получила широкий охват в российских СМИ и социальных сетях. В основном материал перепечатали порталы с профильной тематикой.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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Варвара Кошечкина
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