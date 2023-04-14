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07:55, 14 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о закладывающих взрывчатку ВСУ в Артемовске

Марочко: ВСУ при отступлении закладывают в Артемовске комбинированную взрывчатку

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Артемовска (украинское название — Бахмут) минируют город, закладывая комбинированные взрывные устройства. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские военные тщательно маскируют взрывчатку. По словам Марочко, места закладки взрывных устройств указывают на то, что целью являются мирные граждане. «Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ заминировали улицы Артемовска и прячутся в квартирах от огня частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Марина Совина
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