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01:08, 14 апреля 2023Мир

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству
Леди Гага

Леди Гага. Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского лидера.

Отмечается, что Леди Гага продала более 170 миллионов пластинок и выиграла 13 премий «Грэмми», что сделало ее одной из самых успешных исполнительниц в истории.

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Марина Совина
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