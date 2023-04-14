Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского лидера.

Отмечается, что Леди Гага продала более 170 миллионов пластинок и выиграла 13 премий «Грэмми», что сделало ее одной из самых успешных исполнительниц в истории.

