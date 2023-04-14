Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:24, 14 апреля 2023Силовые структуры

В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя

В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя Москвина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД ДНР совместно с ФСБ задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Об этом в пятницу, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, 27 марта 28-летний гражданин Украины привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было установлено на автомобиле Москвина. В результате взрыва глава мариупольской полиции был контужен.

Задержанный рассказал, что действовал по указанию украинских спецслужб. Те «играли на его патриотических чувствах и сообщили, что Мариуполь вновь окажется под украинской оккупацией». Молодого человека попросили помочь за 70 тысяч гривен, но выплатили только 10 тысяч. При задержании у него изъяли СВУ.

У двух других членов группы — 73-летнего мариупольца и его 53-летнего сына — обнаружили автомат Калашникова, пять магазинов с патронами, гранаты, СВУ, дистанционные устройства для приведения в действие взрывных устройств, методическую литературу по самодельному изготовлению СВУ и украинскую символику.

В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело по статье 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине
Озвучены сроки принятия решения о переходе Месси в «Барселону»
В Албании отказали в экстрадиции обвиняемой в шпионаже россиянки
Танцевавшая на свадьбе невеста поскользнулась на кубике льда и сломала ногу
Во Франции повысили пенсионный возраст до 64 лет
Вор в законе Вятлаг попался в Подмосковье с наркотиком
Пластический хирург оценил пользу экстремальной процедуры омоложения
Вора в законе задержали с наркотиками в Подмосковье
В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя
Стало известно имя покупателя особняка ведущего премии «Грэмми»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.