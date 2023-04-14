В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя

В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя Москвина

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД ДНР совместно с ФСБ задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Об этом в пятницу, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, 27 марта 28-летний гражданин Украины привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было установлено на автомобиле Москвина. В результате взрыва глава мариупольской полиции был контужен.

Задержанный рассказал, что действовал по указанию украинских спецслужб. Те «играли на его патриотических чувствах и сообщили, что Мариуполь вновь окажется под украинской оккупацией». Молодого человека попросили помочь за 70 тысяч гривен, но выплатили только 10 тысяч. При задержании у него изъяли СВУ.

У двух других членов группы — 73-летнего мариупольца и его 53-летнего сына — обнаружили автомат Калашникова, пять магазинов с патронами, гранаты, СВУ, дистанционные устройства для приведения в действие взрывных устройств, методическую литературу по самодельному изготовлению СВУ и украинскую символику.

В отношении троих мужчин возбудили уголовное дело по статье 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.