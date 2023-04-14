Названы районы Москвы с наибольшим приростом предложения новостроек

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: наибольший рост «первички» в Москве был в Южном Бутове

По итогам первого квартала 2023 года среди районов Старой Москвы наибольший прирост объема предложения новостроек без учета элитного сегмента наблюдался в Южном Бутове. Об этом сообщили аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет РБК.

Эксперты провели исследование среди районов столицы, где сосредоточена почти половина (45,1 процента) от общей площади предложения новых квартир и апартаментов в старых границах города, или более 1,2 миллиона квадратных метров. От 2,7 миллиона квадратных метров — в Даниловском районе, Раменках, Филевском Парке, Хорошево-Мневниках, Пресненском, Очаково-Матвеевском, Покровском-Стрешневе, Останкинском, Южнопортовом и Южном Бутове. По сравнению с первым кварталом предыдущего года в десяти указанных локациях объем предложения «первички» увеличился на 63,8 процента, а по всей Старой Москве — на 47 процентов.

Районом с наибольшим приростом предложения новостроек за год специалисты назвали Южное Бутово, где параметр вырос в 3,6 раза, или на 258,8 процента, до 63,9 тысячи «квадратов». Вторым в списке стал Пресненский район с увеличением в 2,6 раза, или на 161,8 процента, до 110,7 тысячи квадратных метров. Замкнуло тройку лидером Покровское-Стрешнево, где прирост составил 2,4 раза, или 136,8 процента. В результате по итогам первого квартала нынешнего года суммарный объем предложения новых квартир и апартаментов там достиг 101,7 тысячи «квадратов». Аналитики связали рост предложения преимущественно с выходом новых проектов на рынок.

В апреле эксперты «Бест-Новострой» пришли к выводу, что с начала 2023 года среди районов Старой Москвы жилье в новостройках сильнее всего подрожало в Мещанском. По их данным, с начала года квадратный метр жилья в новых домах там прибавил в цене 36,3 процента.