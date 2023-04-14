Сообщения о кровоточащем с начала СВО распятии в российском соборе опровергли

Информацию о кровоточащем распятии в храме Новочеркасска опровергли

Сообщения о том, что в соборе Новочеркасска в Ростовской области начало кровоточить распятие, оказалось недостоверным.

В четверг, 13 апреля, в Telegram-канале газеты «Молот» появилась публикация, в которой сообщалось, что в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа. Издание ссылалось на слова настоятеля собора протоиерея Георгия Сморкалова.

По его словам, прихожане заметили необычное явление еще в прошлом году перед началом российской спецоперации на Украине. Позже кровоточащее распятие якобы увидел лично и сам протоирей, а также российский актер Антон Макарский вместе с женой Викторией, которые посещали собор для съемок фильма.

При этом какие-либо подтверждающие фото- и видеоматериалы в публикации не приводились.

Позже пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский опроверг информацию о кровоточащем распятии в Новочеркасске, передает «Аргументы и Факты». По его словам, журналисты намеренно ввели читателей в заблуждение, и вся история на самом деле – мыльный пузырь, раздутый «ради кликбейта и репостов».

Публикация получила широкое распространение в региональных СМИ, а также в региональных версиях федеральных изданий. В частности, соответствующие сообщения появились на сайтах KP.RU, «Аргументы и Факты», «ФедералПресс» и ДОН24. Публикации на данную тему также активно распространялись в соцсетях (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»