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10:40, 14 апреля 2023Экономика

«Ренова» продала крупного производителя паровых агрегатов малоизвестной компании

«Ъ»: «Ренова» продала Уральский турбинный завод малоизвестной компании «Мосэлектрощит»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Холдинг «Ротек» группы «Ренова» Виктора Вексельберга продал крупнейшего в России производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод (УТЗ) — малоизвестной компании «Мосэлектрощит». Об этом узнал «Коммерсантъ» от источников. В «Ренове» подтвердили, что вышли из капитала предприятия, но от дальнейших комментариев воздержались.

По словам собеседников издания, сумма сделки составила 10 миллиардов рублей. Один из знакомых с условиями продажи завода источников газеты заявляет, что «Мосэлектрощит» приобрел до 90 процентов акций компании, а 10 процентов остались у главы совета директоров предприятия Михаила Лифшица.

Источники газеты подчеркивают, что у «Мосэлектрощита» нет компетенций в машиностроительном бизнесе, а также достаточных средств для поддержания бизнеса, и предполагают, что сделка совершена в интересах другого игрока. Потенциально конечным бенефициаром может стать энергетический холдинг «Интер РАО». В компании переговоры с покупателем УТЗ не подтвердили, однако отметили, что инжиниринг и машиностроение являются стратегическими сегментами для «Интер РАО» и компания «готова обсуждать потенциальные сделки с законными собственниками».

Уральский турбинный завод основан в 1938 году, на предприятии производятся паровые турбины для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов в России. Помимо УТЗ паровые турбины в стране выпускают только на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ). УТЗ же участвует в 22 проектах по обновлению генерирующих мощностей общей мощностью три гигаватта, поэтому смена собственника значима в контексте запущенной в стране программы модернизации старых ТЭС, подчеркивает газета.

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Мария Грушко
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