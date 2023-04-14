В Армении заявили о сближении Еревана с Вашингтоном

В совбезе Армении заявили об интенсивном развитии отношений Еревана и Вашингтона

Отношения Еревана и Вашингтона интенсивно развиваются, в особенности в экономической сфере. Об этом заявил секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, передает РИА Новости.

По словам Григоряна, Армения и США сближаются, страны пытаются выстроить сотрудничество в более широком экономическом контексте, так как, считает секретарь совбеза, это важно для экономики республики.

Он также отметил, что за последнее время состоялось два визита высокопоставленных лиц из США в Армению. При этом Григорян подчеркнул, что сотрудничество Еревана и Вашингтона в военно-политическом смысле пока находится не на том этапе, чтобы его обсуждать.

Григорян также заявил, что у Армении нет задачи выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «В связи с ОДКБ у нас нет проблем с сотрудничеством с другими странами. Нет никакой скованности», — добавил он.

Ранее стало известно, что США проведут учения Defender 23 в Европе совместно с 25 странами. В списке участников также присутствует Армения. При этом от учений ОДКБ на своей территории в 2023 году страна отказалась.

