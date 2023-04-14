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14:01, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

В российских магазинах заметили объявления о продаже пепельниц из черепов солдат

В России заметили объявления о продаже пепельниц и мебели, инкрустированной костями солдат

Фото: Chelms Varthoumlien / Unsplash

В сети появилась информация о том, что в российских магазинах продают пепельницы из черепов украинских солдат. Представители торговых точек впоследствии опровергли распространившиеся сведения и заявили о взломе своих сайтов.

Соответствующий пост в четверг, 13 апреля, был замечен в Telegram-канале украинского блогера Анатолия Шария. В сообщении утверждалось, что помимо пепельниц на территории страны также можно приобрести и другие изделия и мебель, инкрустированную костями.

В качестве подтверждения своих слов журналист привел скрины текста и фотографии якобы с сайта торговой площадки, о которой идет речь. В публикации говорилось о российской спецоперации на Украине и о том, как у магазина с недавнего времени появилась возможность предложить покупателям уникальные товары. «Благодаря нашим воинам, вы можете заказать подарок, экзотичность, уникальность и неповторимость которого, удивит самого изощренного коллекционера — вещи и элементы мебели, декорированы костями убитых украинских фашистов», — сказано в тексте (орфография и пунктуация сохранены).

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В скрине было продемонстрировано изображение пепельницы из черепа, также клиентам предлагалось приобрести «гребешок из тазовой кости» бойца Вооруженных сил Украины. При этом название организации и ее координаты приведены не были — Шарий пояснил, что все сведения выложил в частном канале, доступном лишь по платной подписке.

Согласно данным других проукраинских Telegram-каналов, соответствующие объявления появились на сайте московских магазинов подарков и сувениров Gifts Luxury и «Сентябревъ». В настоящее время оба портала недоступны. Их администрация сообщила о взломе и опровергла информацию о том, что когда-либо торговала подобными товарами. «К сожалению, наш сайт вскрыли и каким-то образом добавили бессовестно откровенную чушь. (…) Схема очень простая: поменяли пароль админа, разместили ложный товар и тут же начали писать об этом. (…) Не верьте фейкам!» — говорится в сообщениях.

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Авторы фейка, вероятно, использовали для материала фото черепа, предназначенного для изготовления на 3D-принтере: соответствующий снимок под названием skull-ashtray-sgeorgiev был ранее загружен на специальный сайт для создания таких моделей (совпадает расположение объекта, а также фон, блики и тени на поверхности) — однако в настоящее время он недоступен.

Информация о том, что в российских магазинах продают пепельницы из черепов украинских солдат, получила распространение лишь в проукраинских соцсетях. При этом некоторые посты были скорректированы после официального опровержения администрации торговых точек.

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Варвара Кошечкина
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