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08:20, 14 апреля 2023Силовые структуры

За военные преступления украинской стороны в Донбассе завели 2,8 тысячи дел

СКР возбудил 2,8 тысячи дел за военные преступления ВСУ в Донбассе с 2014 года

Фото: Baz Ratner / Reuters

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследует свыше 2,8 тысячи уголовных дел о военных преступлениях украинской стороны в Донбассе с 2014 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

За указанный период погибло пять тысяч человек, в том числе 130 детей. 9,5 тысячи мирных жителей были ранены в результате обстрелов со стороны Украины городов и инфраструктуры региона.

Под следствием находятся не только те, кто осуществлял обстрелы, а также командиры, отдающие приказы, в результате которых страдает мирное население. Речь идет о 680 представителях высшего командования Вооруженных сил Украины.

В СКР отметили, что 14 апреля в России является Днем памяти жертв украинской агрессии.

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Любовь Ширижик
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