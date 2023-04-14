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03:30, 14 апреля 2023Мир

Швейцария выразила готовность сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям

Reuters: Швейцария готова сотрудничать с западными странами по санкциям в отношении России

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Швейцария выразила готовность сотрудничать с западными странами по санкциям в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Минфине США.

«Швейцария ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее рассматривали как убежище для уклонения от санкций в отношении России, и работает с США и другими партнерами по таким вопросам», — говорится в материале. Кроме того, по данным агентства, заместитель американского министра финансов Брайан Нельсон собирается приехать в Берн на следующей неделе для переговоров по поводу сотрудничества двух стран в рамках антироссийской экономической кампании.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о намерении предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов) в течение 5 лет. Он напомнил, что Берн также обязался в течение двух лет направить Киеву 300 миллионов швейцарских франков (около 331 миллионов долларов).

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Варвара Кузьмина
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