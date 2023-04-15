Американский правозащитник Барака: Франция и ФРГ дистанцируются от США из-за России

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака предположил, почему Франция и ФРГ стали отдаляться от США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Барака назвал причину отдаления Франции и Германии от США и подчеркнул, что страны дистанцируются от Вашингтона из-за его

нерациональной политики против России.

«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией. Немецкий народ стал требовать того же, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы "Северных потоков"», — подчеркнул он.

Ранее Барака указал на ложь главы Пентагона Ллойда Остина об Артемовске. Он подчеркнул, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать город любой ценой указывает на ложь главы ведомства о том, что город не имеет стратегического значения.