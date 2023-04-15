Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 15 апреля 2023Мир

Названа причина отдаления Франции и Германии от США

Американский правозащитник Барака: Франция и ФРГ дистанцируются от США из-за России
Аджаму Барака

Аджаму Барака. Фото: Jim Young / Reuters

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака предположил, почему Франция и ФРГ стали отдаляться от США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Барака назвал причину отдаления Франции и Германии от США и подчеркнул, что страны дистанцируются от Вашингтона из-за его
нерациональной политики против России.

«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией. Немецкий народ стал требовать того же, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы "Северных потоков"», — подчеркнул он.

Ранее Барака указал на ложь главы Пентагона Ллойда Остина об Артемовске. Он подчеркнул, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать город любой ценой указывает на ложь главы ведомства о том, что город не имеет стратегического значения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о тяжелейших за десятилетие боях в Артемовске
Спецназ Судана назвал условия переговоров с армией
В США заявили о желании Трампа отомстить Зеленскому
В Белгородской области заявили о пострадавшей из-за обстрела села со стороны ВСУ
Названа причина отдаления Франции и Германии от США
Главком ВС Судана распустил Силы быстрого реагирования
Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона»
Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику
Конгрессмен осудил власти США за утечки секретных данных
Посольство России высказалось о ситуации в Судане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.