Стало известно о низких шансах Байдена на переизбрание

Politico: рейтинг одобрения работы Байдена сигнализирует о низких шансах на переизбрание

В связи с низким рейтингом одобрения работы Джо Байдена в качестве американского президента, который составляет около 40 процентов, у него имеются крайне низкие шансы на переизбрание на выборах в США в 2024 году, сообщает газета Politico.

Отмечается, что действующий глава государства пока не сделал официального объявления о том, что он собирается в очередной раз баллотироваться на предстоящих выборах, однако не раз говорил о своем намерении сделать это. По данным издания, рейтинг одобрения его работы в настоящее время крайне низок и сравнить его можно с рейтингом ряда его предшественников, которым, в конечном итоге, не удалось повторно получить контроль над Белым домом.

По мнению Politico, лидер США вынужден не только противостоять всей Республиканской партии, но и некоторым демократам, поскольку проявляет излишнюю мягкость к сопартийцам, что также может негативно повлиять на его рейтинги.

Ранее Байден заявил, что принял решение по участию в выборах главы государства 2024 года, и объявит о нем «относительно скоро».