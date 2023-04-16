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00:44, 16 апреля 2023Мир

В США предупредили о наступлении ядерной бездны

Экс-разведчик Риттер: мир находится на краю ядерной бездны из-за действий США
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: David Bebber / Reuters

Бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что мир оказался под угрозой начала ядерного конфликта из-за действий США. Его слова приводит ТАСС.

На онлайн-семинаре международного Шиллеровского института Риттер заявил, что мир находится на краю ядерной бездны из-за действий США. Он предупредил, что размещение ядерного оружия подкреплено доктринами о превентивном ядерном ударе.

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«Россияне столь разочарованы и встревожены американской политикой, что во влиятельных кругах России идут разговоры о включении в ее доктрину превентивного ядерного удара. Мы видим, что северокорейцы говорят о превентивном ядерном ударе. Почему? Все озабочены Соединенными Штатами», — отметил американский военный.

По мнению экс-разведчика, для урегулирования этой ситуации следует организовать масштабные протесты. Кроме того, необходимо, чтобы в результате выборов в 2024 году президентом США стал человек, готовый решать проблему разоружения. В противном случае Риттер допустил ядерный конфликт в ближайшие пять лет.

Ранее Риттер раскрыл тайну Пентагона о главном сражении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ведомство скрывает значение битвы за Артемовск.

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Марина Совина
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