В США предупредили о наступлении ядерной бездны

Экс-разведчик Риттер: мир находится на краю ядерной бездны из-за действий США

Бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что мир оказался под угрозой начала ядерного конфликта из-за действий США. Его слова приводит ТАСС.

На онлайн-семинаре международного Шиллеровского института Риттер заявил, что мир находится на краю ядерной бездны из-за действий США. Он предупредил, что размещение ядерного оружия подкреплено доктринами о превентивном ядерном ударе.

«Россияне столь разочарованы и встревожены американской политикой, что во влиятельных кругах России идут разговоры о включении в ее доктрину превентивного ядерного удара. Мы видим, что северокорейцы говорят о превентивном ядерном ударе. Почему? Все озабочены Соединенными Штатами», — отметил американский военный.

По мнению экс-разведчика, для урегулирования этой ситуации следует организовать масштабные протесты. Кроме того, необходимо, чтобы в результате выборов в 2024 году президентом США стал человек, готовый решать проблему разоружения. В противном случае Риттер допустил ядерный конфликт в ближайшие пять лет.

Ранее Риттер раскрыл тайну Пентагона о главном сражении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ведомство скрывает значение битвы за Артемовск.