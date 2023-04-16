Daily Mail: британцы пожаловались на мошенничество со стороны украинских беженцев

Британцы призвали ужесточить требования к украинским беженцам из-за того, что местные жители стали жертвами мигрантов-мошенников. Об этом пишет издание Daily Mail.

На данный момент украинским выходцам предоставляют право бесплатного проживания в домах, а также выплачивается денежное пособие со дня прибытия. Однако многие беженцы начинают злоупотреблять своим положением и не предоставляют всей информации о своем материальном положении. Британцы, которые обеспечивают жильем украинцев, недовольны тем, как их гости тратят выданные государством средства, покупая инъекции ботокса, дорогие солнцезащитные очки, смартфоны и другие предметы роскоши, уточняет издание.

Теперь местные жители считают, что следует ужесточить проверку данных беженцев, чтобы более точно распределять финансовую помощь для тех, кому это действительно необходимо.

Ранее украинских беженцев в Великобритании поставили перед трудным выбором из-за бюрократии: возвращать свои машины обратно на родину или тратить тысячи фунтов стерлингов для их легализации в стране.