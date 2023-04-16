В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

WP: США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ из-за недостаточной подготовки и оружия

Американские политики полагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной подготовкой и необходимыми запасами орудия для достижения серьезных успехов при контрнаступлении. С таким мнением выступил Дэвид Игнейшес в материале для The Washington Post.

Автор отметил, что согласно утекшим документа США, примерно два месяца назад американская разведка считала, что конфликт на Украине «вероятнее всего, движется в направлении тупикового». Игнейшес сообщил, что пообщался с рядом должностных лиц, которые усомнились в успехе контрнаступления ВСУ.

«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана. Они по-прежнему соглашаются с февральской оценкой, которая состоит в том, что "сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении", а наиболее вероятным итогом по-прежнему являются скромные территориальные приобретения», — отмечается в статье WP.

При этом источник в Пентагоне заявил, что у ВСУ есть «шанс на успех», отметив их тренировки и военные игры. Подчеркивается, что России получила контроль над 70-80 процентами территории Артемовска, однако «украинцы страшной ценой удержались, избежав символического поражения».

Ранее в США раскрыли тайну Пентагона о главном сражении ВСУ. Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ведомство скрывает значение битвы за Артемовск.