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02:58, 16 апреля 2023Мир

В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

WP: США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ из-за недостаточной подготовки и оружия

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американские политики полагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточной подготовкой и необходимыми запасами орудия для достижения серьезных успехов при контрнаступлении. С таким мнением выступил Дэвид Игнейшес в материале для The Washington Post.

Автор отметил, что согласно утекшим документа США, примерно два месяца назад американская разведка считала, что конфликт на Украине «вероятнее всего, движется в направлении тупикового». Игнейшес сообщил, что пообщался с рядом должностных лиц, которые усомнились в успехе контрнаступления ВСУ.

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«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана. Они по-прежнему соглашаются с февральской оценкой, которая состоит в том, что "сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении", а наиболее вероятным итогом по-прежнему являются скромные территориальные приобретения», — отмечается в статье WP.

При этом источник в Пентагоне заявил, что у ВСУ есть «шанс на успех», отметив их тренировки и военные игры. Подчеркивается, что России получила контроль над 70-80 процентами территории Артемовска, однако «украинцы страшной ценой удержались, избежав символического поражения».

Ранее в США раскрыли тайну Пентагона о главном сражении ВСУ. Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ведомство скрывает значение битвы за Артемовск.

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Марина Совина
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