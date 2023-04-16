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01:44, 16 апреля 2023Мир

Силы спецназа Судана захватили нескольких военных частей в Дарфуре

Силы спецназа Судана установили контроль над несколькими военными частями в регионе Дарфур

Фото: Mohamed Khidir / Globallookpress.com

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана установили контроль над несколькими военными частями в регионе Дарфур, пишет ТАСС.

Регион объединяет пять штатов страны. «Силы быстрого реагирования (СБР) объявляют о контроле над несколькими стратегическими объектами в столице и за ее пределами», — отметили в спецназе. Они контролируют в том числе Генштаб Вооруженных сил (ВС) Судана и центры управления несколькими военными частями в регионе Дарфур и других штатах.

Ранее СБР взяли под контроль президентский дворец в Хартуме. Они арестовали бойцов Вооруженных сил, которые напали на их лагерь к югу от Хартума.

Кроме того, в СБР заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума и воздушной базы в Мерове.

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Марина Совина
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