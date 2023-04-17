Ликсутов назвал время сокращения интервала между поездами после запуска D4

Ликсутов рассказал о сокращении интервала движения поездов в Новой Москве с запуском D4

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с запуском D4 интервал движения поездов в Новой Москве сократится в полтора-два раза.

Четвертый Московский центральный диаметр будет запущен в этом году. Интервал движения поездов на направлении из Апрелевки и из Новой Москвы в центр города сократится: в часы пик — с 7,5 минут до 5,5 минут, это плюс три поезда в час. Во внепиковое время интервал сократится в два раза с 20 до 10 минут.

Максим Ликсутов отметил, что еще отменят дневное технологическое окно. Сейчас днем интервал может достигать до часа. D4 пройдет в Новой Москве через станции Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.

«Сейчас многие жители Апрелевки и Новой Москвы редко выбирают железнодорожный транспорт для ежедневных поездок. Но с запуском D4 расписание станет тактовым, железнодорожный транспорт более предсказуемым, поезда будут приезжать чаще, а внутри них станет свободнее. По поручению мэра Москвы запустим D4 уже в этом году, это значительно улучшит транспортную доступность — в том числе, в стремительно развивающейся Новой Москве, где проживает сегодня более полумиллиона горожан. После запуска D4 они получат наземное метро в пешей доступности, без пересадок будут доезжать до семи центральных железнодорожных вокзалов и экономить на проезде за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро и МЦК», — сказал Максим Ликсутов.