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07:51, 17 апреля 2023Мир

Посол РФ в Дании сообщил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину

Посол России в Дании Барбин заявил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину

Фото: Ritzau Scanpix / REUTERS

Для руководства Дании не существует никаких «красных линий» в вопросе поставок военной помощи Киеву, власти полностью игнорируют возможные последствия эскалации конфликта для жителей Украины. Об этом «Известиям» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что Дания планирует в мае отправить Киеву 19 самоходных артиллерийских систем Caesar, а летом — танки немецкого производства Leopard 1. Кроме того, в королевстве обсуждается возможность поставок в зону боевых действий истребителей F-16.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечается, что вооруженные силы королевства испытывают «крайне критический» кадровый голод.

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Марина Совина
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Посол РФ в Дании сообщил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину
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