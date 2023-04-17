Посол РФ в Дании сообщил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину

Посол России в Дании Барбин заявил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину

Для руководства Дании не существует никаких «красных линий» в вопросе поставок военной помощи Киеву, власти полностью игнорируют возможные последствия эскалации конфликта для жителей Украины. Об этом «Известиям» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что Дания планирует в мае отправить Киеву 19 самоходных артиллерийских систем Caesar, а летом — танки немецкого производства Leopard 1. Кроме того, в королевстве обсуждается возможность поставок в зону боевых действий истребителей F-16.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечается, что вооруженные силы королевства испытывают «крайне критический» кадровый голод.