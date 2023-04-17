Россиянина задержали за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ

Под Брянском задержали россиянина, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ

В Брянской области на границе задержали 23-летнего жителя Новошахтинска, пытавшегося уехать на Украину, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, россиянин хотел воевать на стороне Украины и вступить в ряды радикальной группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК). Мужчина рассказал на допросе, что в конце 2022 года в своем городе бросил три коктейля Молотова в военкомат по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так он хотел показать свою верность. Однако в тот период информации о поджогах не поступало.

Вскоре украинский куратор дал фигуранту инструкцию по отправлению на Украину. Он должен был проехать через несколько стран. Однако задержанный решил сократить путь и пересечь границу в Брянской области. У мужчины изъяли нож, резиновую лодку и 120 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ.