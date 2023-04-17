В АКОРТ заявили, что рост курса валют существенно не повлиял на работу торговых сетей

Существенных изменений в работе торговых сетей на фоне роста курса валют в России не произошло, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В разговоре с «Российской газетой» он отметил, что запасы товара и налаженный импорт позволяют обеспечить широкий выбор товара по привлекательным ценам.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что цены на бытовую технику в России выросли на 8-10 процентов на фоне ослабления рубля. По их данным, речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках. В статье привели комментарий коммерческого директора сайта Holodilnik.ru Алексея Погудалова, который рассказал о письмах от производителей Midea и Gorenje о повышении цен из-за ослабления рубля. По его словам, рост цен на технику будет в пределах 10 процентов. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин также сообщил, что их компания из-за курса валют вынуждена повышать цену на свою продукцию, не уточнив цифр.

Ретейлеры и маркетплейсы отреагировали на сообщения о росте цен на технику. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» ситуацию с ценами назвали стабильной. «На данный момент мы не видим явных предпосылок для существенного изменения цен. На отдельные товары цены могут корректироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от доступности конкретных моделей, промо и прочего», — подчеркнули в компании.

Тем временем, в пресс-службе Wildberries отметили, что некоторый продавцы, действительно, вынуждены повысить цены на бытовую технику. Но происходит это не только из-за изменений курса валют, но и из-за нехватки самой техники. В Ozon также допустили рост цен на определенные категории товаров. В то же время Антон Сиземин, руководитель управления привлечения и развития ключевых клиентов «СберМегаМаркета», подчеркнул, что сильного влияния курса валют на стоимость бытовой техники не наблюдается.

В соцсетях публикация распространилась с заголовком о «резком росте» цен на бытовую технику — тема широко разошлась по новостным пабликам во «ВКонтакте». О росте цен на технику также написали порядка 30 российских СМИ. На основе информации «Коммерсанта» они сформировали сюжет на платформе «Дзен».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»