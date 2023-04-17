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01:32, 17 апреля 2023Мир

Ученый предсказал затопление части Стамбула в будущем

Ученый Курназ заявил, что часть Стамбула может быть затоплена к 2050 году
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ предсказал, что в будущем часть Стамбула может быть затоплена из-за поднятия уровня Мраморного моря. Его слова передает агентство DHA.

Как пояснил ученый, таяние ледников продолжается, из-за чего повышается уровень мирового океана. Так, к середине века Мраморное море поднимется как минимум на 50 сантиметров. В этом случае будут затоплены виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей. «Вход на одноименную станцию расположен ниже уровня моря и его может затопить еще до 2050 года в случае сильного шторма», — добавил он.

Курназ предупредил, что для спасения ряда знаковых сооружений остается немного времени. В частности, для защиты дворцов Долмабахче и Чыраган, а также других объектов культуры, потребуется возвести стены.

В феврале сейсмологи предрекли землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями, которые превысят потери на юго-востоке Турции. На расстоянии 15-20 километров от города под Мраморным морем находится Анатолийский разлом, что объясняет опасность возможного катаклизма.

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Марина Совина
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