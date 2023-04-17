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19:43, 17 апреля 2023Путешествия

Турагент описала летнюю Турцию словами «выгодного отдыха больше нет»

Руководитель турфирмы: недостаточность авиаперевозок делает Турцию «безумно дорогой»

Фото: Мария Купцова /« Лента.ру»

Руководитель туристической компании Диана Фердман описала летнюю Турцию словами «отдых становится недоступным». Об этом сообщает интернет-портал MSK1.RU.

Эксперт подчеркнула, что из-за введенных в отношении России западных санкций у отечественных туристов больше нет выгодных предложений как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «Раньше Турция была доступна почти каждому россиянину, там есть отели на любой вкус — от трех до пяти звезд, в том числе и апартаменты, — отметила турагент. — Сейчас цены уже другие — из-за дороговизны и недостаточности авиаперевозок. Именно это делает отдых и турпутевки безумно дорогими».

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По словам Фердман, в настоящее время конкуренцию Турции составляют курорты ОАЭ, именно по этому направлению продажи туров бьют все рекорды. «Эмираты, в отличие от других стран, не поднимали цены для российского рынка. Поэтому стоимость отдыха не такая "страшная" по сравнению с той же Турцией, — заключила руководитель турфирмы. — То есть если раньше Турция была дешевым направлением, а Эмираты дорогим, то сегодня цены сопоставимы».

Ранее эксперты туротрасли раскрыли самые востребованные страны для отдыха у богатых российских туристов. Чаще всего они выбирают для отпуска Турцию. На второй строчке по востребованности у отечественных богачей — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на третьей — Мальдивы. Замыкают пятерку лидеров Таиланд и Египет.

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Валентина Процкова
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