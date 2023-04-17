Daily Mail: пилот частного самолета рассказала о просьбе VIP-пассажира станцевать с ним

Пилот частного самолета рассказала о самых странных просьбах VIP-пассажиров и раскрыла стоимость перелетов на бизнес-джетах. Анонимную беседу с членом экипажа публикует Daily Mail.

По словам пилота, на одном из рейсов ее попросили «раскачивать самолет вверх и вниз», чтобы во время танцев на борту это помогало пассажирам двигаться в такт музыке. Другой состоятельный клиент во время перелета потребовал, чтобы сотрудница бизнес-джета оставила рабочее место и станцевала с ним.

«Пассажиры-мужчины часто приходят в восторг, когда наблюдают за пилотом-женщиной», — объяснила она.

Кроме того, вспоминает летчица, был случай, когда пассажиры попросили стюардессу самостоятельно пристегнуть всех, кто находился на борту, в том числе маленькую собаку.

Собеседница издания также раскрыла стоимость частных перелетов, отметив, что позволить их себе может не каждый человек. Час такого рейса обойдется от 6 до 12 тысяч долларов. Так, поездка из Лондона в Нью-Йорк может стоить 100 тысяч долларов, заявила она. Пилот отметила, что некоторые частные клиенты тратят по миллиону долларов в месяц на перелеты.

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