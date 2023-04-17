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16:47, 17 апреля 2023Моя страна

В центре Владивостока начал курсировать бесплатный автобус

Во Владивостоке запустили автобус с оповещением о достопримечательностях и истории города

Фото: Администрация Владивостока

В центре Владивостока начал курсировать бесплатный автобус, в салоне которого транслируется справочная информация о достопримечательностях и истории города. Об этом ТАСС рассказали в мэрии дальневосточной столицы.

«Цель проекта — дать возможность гостям города познакомиться с историческим центром, а жителям — оставить, к примеру, автомобиль на парковке и бесплатно добраться до присутственных или популярных мест», — пояснили в пресс-службе, добавив, что в салоне автобуса будут транслировать небольшие исторические справки о местных достопримечательностях, улицах и знаменитых людях.

Средняя продолжительность движения бесплатного шаттла составит 25 минут.

Отмечается, что материалы, которые будут слушать жители и гости города, подготовили сотрудники Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

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Варвара Кошечкина
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