В России заметили рост спрос на товары для пивоварения и сыроварения

Аналитики Moneyplace: на маркетплейсах вырос спрос на товары для пивоварения и сыроварения

За последние полгода на маркетплейсах заметно вырос спрос на товары для домашнего пивоварения и сыроварения. Это следует из данных исследования сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, с которым ознакомилась «Лента.ру».

С октября 2022 года по март 2023 года пользователи Ozon и Wildberries (WB) стали чаще заказывать продукцию для домашнего приготовления пива и сыра, отмечают аналитики.

На Ozon выросли продажи в категориях «Пивоварня» (+229%), «Хмель гранулированный» (+225%) и «Солодовый концентрат» (+168%). На Wildberries начали больше покупать категории «Бак для брожения» — продажи за месяц выросли в 6,5 раза. Также увеличился интерес к таким товарам, как «Солодовый концентрат» (+155%) и «Солод ржаной» (+88%). Для приготовления сыра пользователи маркетплейсов стали приобретать сыроварни (продажи выросли на 464% на Ozon, на 50% на WB) и ферменты для сыра (плюс 69 и 111 процентов на маркетплейсах соответственно).

СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев связывает это с интересом россиян к сыроварению и пивоварению как к новому хобби, а также финансовым положением.

«Намного выгоднее самому приготовить алкогольный напиток, чем покупать его постоянно в магазине. Кроме того, сейчас все больше потребителей выбирают экопродукты, качество которых могут проверить. Когда ты сам сварил алкогольный напиток или приготовил сыр, тогда ты полностью уверен в его составе, чего нельзя сказать о продукции в магазине. Возможно, покупатели думают, что рост объема контрафакта на маркетплейсах приведет к потреблению некачественных продуктов и хотят обезопасить себя. Что касается сыра, то его производство может также рассматриваться как дополнительный заработок семьи. Зачастую сыр не только производится для себя, но и реализуется среди друзей, знакомых», — объяснил специалист.

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