Сокращение количества долларовых миллионеров в Москве оценили

Henley & Partners: за десять лет Москва потеряла 44 процента долларовых миллионеров

За последние десять лет количество долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44 процента, до 35,2 тысячи человек. Об этом со ссылкой на исследование компании Henley & Partners сообщает РБК.

Из них 250 жителей города обладали состоянием свыше 100 миллионов долларов, а 28 человек — имели на счетах более миллиарда. Из всех городов, попавших в рейтинг, Москва потеряла больше всех богатых граждан. Сравнимую статистику демонстрирует только южноафриканский Йоханнесбург, у которого число долларовых миллионеров сократилось на 40 процентов.

Санкт-Петербург, второй по величине город России, также столкнулся с уменьшением числа богатых горожан. За тот же период их стало меньше на 38 процентов. В настоящее время состоянием более миллиона долларов обладают 6,9 тысячи петербуржцев, более 100 миллионов — 55 человек, а более миллиарда — 7 человек.

В Нью-Йорке, лидирующем в рейтинге, количество долларовых миллионеров за десять лет выросло на 40 процентов, до 340 тысяч человек. Далее по общему количеству идут Токио — 290,4 тысячи миллионеров, и агломерация Сан-Франциско — 285 тысяч миллионеров. Четвертое и пятое места занимают Лондон и Сингапур соответственно. Лидерами по скорости прироста богатых людей стали китайский Ханчжоу, американский Остин и снова китайский Шэньчжэнь.

В общей сложности в России по состоянию на октябрь прошлого года проживали 435 человек с состоянием более 100 миллионов долларов. Это позволило стране занять десятую строчку в списке стран.