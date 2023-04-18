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20:06, 18 апреля 2023Силовые структуры

Суд арестовал отправившегося пешком на Украину россиянина

В Брянске суд арестовал до 14 мая жителя Новошахтинска, собиравшегося воевать в ВСУ

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

Советский районный суд Брянска арестовал 23-летнего жителя Новошахтинска, пытавшегося пересечь госграницу, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая избрана по ходатайству органа дознания пограничного управления ФСБ по Брянской области. Мужчина подозревается в покушении на незаконное пересечение российской границы.

По версии следствия, 14 апреля россиянин пешком пытался уйти на территорию Украины в обход пунктов пропуска Стародубского района, но был задержан пограничным нарядом. Мужчина собирался вступить в состав ВСУ и воевать против России.

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Любовь Ширижик
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