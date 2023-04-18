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08:00, 18 апреля 2023Ценности

Блогерша с нулевым размером груди показала фото в прозрачном нижнем белье

Блогерша Клара Дао из Торонто с нулевым размером груди показала фото в нижнем белье

Фото: Alexandru Acea / Unsplash

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Торонто, Канада, показала откровенные снимки. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка с нулевым размером груди предстала в прозрачном нижнем белье сиреневого оттенка. Комплект состоял из бюстье с подвязками для чулок и стрингов с завышенной талией и был украшен растительным узором. При этом инфлюэнсерша показала фигуру с разных ракурсов, позируя с живыми цветами в руках.

«Во время данной фотосессии я подумала о цветах. Они не конкурируют и не сравнивают себя друг с другом, они просто цветут. Каждый цветок великолепен и уникален сам по себе, так же как каждый из нас особенный и красивый по-своему», — объяснила блогерша.

В сентябре 2022 года Клара Дао рассказала, что ранее пыталась соответствовать навязанным стандартам красоты и выбирала модели бра с косточками и эффектом пуш-ап. Однако впоследствии она решила полностью отказаться от использования данного вида нижнего белья.

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Алина Гостева
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